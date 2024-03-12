تعليق الإضراب بالمدارس الابتدائية

أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي اليوم الثلاثاء، أنه تم بعد التشاور مع الهياكل النقابية الجهوية الاتفاق على تعليق الإضراب القطاعي الذي كان مقررا ليوم 14 مارس 2024.

ويأتي القرار بعد قبول المحكمة الابتدائية بصفاقس مطلب الإفراج عن مدير مدرسة المنى ساقية الدائر نبيل العيادي والأستاذة سعيدة اللومي اللذين تم الاحتفاظ بهما بتهمة الإهمال والتقصير على خلفية اعتداء تعرض له تلميذ من قبل زميله بواسطة مقص على مستوى العين في 26 فيفري الماضي.

ومن المقرر أن يمثل مدير مدرسة المنى ساقية الدائر نبيل العيادي والأستاذة سعيدة اللومي أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 في حالة سراح للنظر في التهم الموجهة إليهما، وفق ما ذكره رئيس فرع المحامين بصفاقس في تصريح إعلامي.

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