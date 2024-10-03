تعليق التكوين بمؤسسات التكوين المهني يوم 5 أكتوبر الجاري

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، عن تعليق التكوين بصفة استثنائية بمؤسسات التكوين المهني الراجعة إليها بالنظر كامل يوم السبت 5 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الإعداد للاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية يوم الأحد القادم 6 أكتوبر.

وأضافت وزارة التشغيل أن التكوين يستأنف بصفة عادية يوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري.

وأبرزت وزارة التشغيل في بلاغها، أن هذا الإجراء يتنزل في إطار تمكين المتكوّنين من ممارسة حقهم الانتخابي وتوفير الظروف المناسبة لعملية الإقتراع.

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