تعليق الدروس بصفة استثنائية بكافة المؤسسات التربوية يوم 5 أكتوبر الجاري

أعلنت وزارة التربية، اليوم الإربعاء، أنه تقرر تعليق الدروس بصفة استثنائية بكافة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد العمومية كامل يوم السبت 5 أكتوبر 2024 وذلك في اطار الاعداد لعملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها يوم الأحد 6 أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الاستعداد لضمان توفير الظروف المناسبة لحسن سير الاستحقاق الانتخابي بالمؤسسات التربوية التي سيتم فتحها كمراكز اقتراع يوم الأحد القادم.

وأضاف البلاغ أن الدروس تُستأنف يوم الاثنين القادم، بصفة عادية طبقا لجداول الأوقات المعتمدة.

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