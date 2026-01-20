تعليق جميع السفرات التابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل

أعلنت الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل اليوم الثلاثاء، أنه نظرا لغزارة الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليا، مما تسبب في ارتفاع منسوب المياه وتعطل حركة المرور في عديد من الطرقات بولايتي نابل وزغوان، فقد تقرر تعليق جميع السفرات التابعة للشركة وستستأنف حركة النقل حال تحسن الظروف الجوية وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأشارت الشركة أنه سيتم الإعلام في الإبان عند كل استئناف للجولان.

