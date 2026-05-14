تعليق نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة شهر

أعلن مساء اليوم الخميس 14 ماي 2026، وجيه الذكار رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، أنه تم إعلام المنظمة من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشّبّان لمدة 30 يوما، انطلاقا من تاريخ اليوم 14 ماي 2026.

و ذكر رئيس المنظمة أن هذا الإعلام يأتي قبل أقلّ من 24 ساعة من موعد الندوة الصحفية المزمع تنظيمها، والتي كانت ستُقدَّم خلالها المنظمة دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية على حد تعبيره، مضيفا أن الدراسة كانت ستقدم واقع العنف المسلّط على مهنيّ الصحة ونقص تأمين المستشفيات العمومية، و اللذان تسبب في تدهور الخدمات الصحية المقدّمة للمواطن، بحسب نص التدوينة.

وأكد وجيه الذكار أن المنظمة التونسية للأطباء الشبان لم تتمتّع بأي تمويل عمومي أو هبة أجنبية، ولم تتلقَّ أي مليم خارج انخراطات ومساهمات الأطباء الشبان، متسائلا عن دوافع إيقاف نشاطها، و مؤكدا في ذات الوقت إمتثال المنظمة للقرار و تفاعلها مع السلطة و مدها بكل المعطيات التي ستطلبها.

