تعليق نشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة يومي 12 و 13 جانفي 2026

أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، على إثر إجتماع عامّ الإربعاء 24 ديسمبر 2025، تعليق نشاط قطاع توزيع قوارير الغاز المنزليّ بالجملة ليومي 12و 13جانفي 2026.

وافادت الغرفة في بلاغ الخميس، ان هذا القرار جاء نظرا لتراكم المشاكل في القطاع وتكبّد المهنيّين خسائر فادحة بات معها من المستحيل إسداء الخدمات و مواصلة النّشاط في ظلّ تجاهل تامّ للمطالب المشروعة من قبل سلطة الإشراف.

وتعلقت المشاكل، وفق البلاغ في عدم تعديل القرار المشترك الصّادر في 04 مارس 2022 و المتعلق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل و بترول الإنارة لاستحالة تطبيق بعض مقتضياته على أرض الواقع، علما و أن هذا القرار له تداعيات سلبية على عملية تزويد السوق بهذه المادّة الحيويّة.

كما تمثلت في عدم صرف زيادة في منحة التوزيع (المقدرة بـ300 مليم) لسنوات 2023- 2024-2025 رغم الزيادة المشطّة في كلفة التوزيع مع أنّه تمّ مدّ سلطة الإشراف بدراسة في الغرض.

وشملت ايضا عدم برمجة جدول الزيادات في منحة التوزيع لسنوات 2026-2027-2028 في تناغم مع الزيادة المبرمجة لأجور العملة في ميزانية الدولة، فضلا عن عدم فضّ الإشكال العالق لموزعي « شركة عجيل غاز » فيما يخصّ الخصم من المورد لسنوات 2025/2024/2023.

