تعليق نشاط جمعية صحفيي «نواة»: نقابة الصحفيين تُدين القرار وتعتبره استهدافا لحريّة الصحافة

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الجمعة، بشدة قرار تجميد جمعية صحفيي « نواة » معتبرة إياه استهدافا مباشرا لحرية الصحافة.

وأعربت النقابة عن رفضها توظيف الإجراءات الإدارية والأمنية لتكميم الأفواه وإخضاع المجتمع المدني، داعية إلى رفع كل القيود المفروضة على الجمعيات والمؤسسات الإعلامية المستقلة وإلى العودة إلى احترام الدستور والمعايير الدولية لحرية التعبير والتنظيم.

وحذّرت النقابة من أن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة السياسية والاجتماعية وإلى إضعاف الدولة ومؤسساتها أمام الرأي العام الوطني والدولي.

وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع صحفيي موقع « نواة »، مشددة على أنها ستتخذ كل الخطوات القانونية والميدانية اللازمة للدفاع عن حقهم في العمل بحرية، وللتصدي لكل محاولات إعادة البلاد إلى مربّع السيطرة والتحكم في الإعلام والمجتمع المدني

