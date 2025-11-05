تعليق نشاط مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس لمدة شهر

أعلن مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس، في بلاغ له، تلقيه بعد ظهر اليوم الاربعاء محضرَ إعلام بإذن على عريضة يقضي بتعليق أنشطته لمدة 30 يومًا ابتداءً من تاريخ الإعلام.

وأضاف البلاغ إن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – فرع تونس، لن تتمكن خلال هذه الفترة من تقديم المساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وعائلاتهم، كما ستقوم بتعليق جميع أنشطتها.

وأكدت المنظمة تمسكها بسيادة القانون، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار، حسب ذات المصدر. يشار إلى أن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) فتحت مكتبها في تونس في سبتمبر 2011.

