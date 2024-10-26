تعيينات جديدة صُلب وزارة النقل

أعلنت وزارة النقل يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، عن عدد من التعيينات الجديدة، مؤكّدة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع « فايسبوك » أنه تقرر تكليف كل من:
*ألفة خوجة الخيل حرم القلعي، متصرف عام، بمهام رئيس مدير عام شركة ميناء النفيضة.
*عبد الرحمان عرفاوي، مهندس رئيس، بمهام مدير عام إدارة مركزية لتسيير مكتب التحقيقات والحوادث بوزارة النقل.
*حاتم الفقي، تقني رئيس، بمهام مدير عام النقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.
*نضال سويلمي، مقدم، بمهام مدير عام الطيران المدني بوزارة النقل.
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