تعيين القاضي محمد القمودي رئيسا جديدا للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

تم بمقتضى امر عدد 126 صادر عن وزارة العدل بالرائد الرسمي تسمية محمد القمودي، القاضي من الدرجة الثالثة رئيسا جديدا للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص خلفا للقاضية روضة العبيدي، التي تم انهاء مهامها وفق ما جاء في الامر عدد 127.

صدر الامران في العدد الاخير (عدد 27) من الرائد الرسمي للجمهورية بتاريخ يوم 20 فيفري الجاري.

يشار الى انه تم سن القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته في أوت 2016 ودخل حيز النفاذ بعد سنة من ذلك التاريخ وترأست روضة العبيدي هذه الهيئة منذ سنة 2017.

وتتكون الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من 16 عضوا.

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