تعيين رئيسين مديرين عامين جديدين على رأس صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التأمين على المرض

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الخميس، أمران يقضيان بتعيين مسؤولين جديدين عل رأس كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتامين على المرض.

وبمقتضى الأمر عدد 56 لسنة 2026، تمت تسمية السيد فهمي قزمير، مراقب دولة عام، رئيسًا مديرًا عامًا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في ما نص الأمر عدد 57 لسنة 2026 على تسمية السيد محمد مقداد، متفقد عام للصحة العمومية، رئيسًا مديرًا عامًا للصندوق الوطني للتأمين على المرض.

