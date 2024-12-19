تعيين شكري حمودة أستاذ استشفائي جامعي في الطب رئيسا مديرا عاما للصيدلية المركزية للبلاد التونسية

صدر بالرائد الرسمي عدد 153 بتاريخ اليوم الخميس أمر عدد 657 لسنة 2024 يقضي بتعيين شكري حمودة أستاذ استشفائي جامعي في الطب، رئيسا مديرا عاما للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.

كما تضمن العدد ذاته من الرائد الرسمي أمر عدد 658 لسنة 2024 يتعلق بإنهاء مهام مهدي الدريدي الذي تم تعيينه في 18 سبتمبر 2023 في مهمة الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.

وكان شكري حمودة، الرئيس المدير العام الجديد للصيدلية المركزية للبلاد التونسية، يشغل منصب المدير العام للهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي التابعة لوزارة الصحة منذ 13 أفريل 2020.

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