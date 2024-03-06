تعيين عمر السعيداني رئيسا مديرا عاما لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية

أعلنت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية عن تكليف عمر السعيداني، بمهام رئيس مدير عام شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.

وصدر قرار تعيين السعيداني على شكل الأمر عدد 135 لسنة 2024 بالرائد الرسمي عدد 34 لسنة 2024 ،

علما أن شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية تعد باعثا عقاريا عموميا وقد احدثت سنة 1977 للمساهمة في تجسيم سياسة الدولة في مجال السكن الاجتماعي.

و عمر السعيداني ، هو مهندس عام متحصل على الشهادة الوطنية للهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، له خبرة مهنية في وزارة التجهيز والإسكان تتجاوز 26 سنة وشغل سابقا العديد من الخطط الوظيفية آخرها رئيسا مديرا عاما لشركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية كما للمعني بالأمر خبرة هامة في مجال الصفقات العمومية.

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