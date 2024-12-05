تعيين مراد عبد السلام نائبا لمحافظ البنك المركزي

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تعيين "محمد الرقيق" نائبا لمحافظ البنك المركزي تقرر وفق بلاغ صادر عن البنك المركزى التونسي، يوم أمس الإثنين، تعيين "محمد الرقيق" في خطة نائب ...

الثلاثاء القادم: الاستماع لمحافظ البنك المركزي بمجلس الشعب من المنتظر أن يتم يوم الثلاثاء القادم 12 ماي 2014، الاستماع لمحافظ البنك المركزي من قبل لجن ...

تعيين السيد "الشاذلي العيارى" محافظا للبنك المركزي التونسى صادق المجلس الوطني التأسيسي يوم أمس الثلاثاء، خلال جلسة عامة، على قرار تعيين السيد "الشاذلي ال ...