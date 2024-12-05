تعيين مراد عبد السلام نائبا لمحافظ البنك المركزي

أعلنت رئاسة الجمهورية الخميس 05 ديسمبر 2024، عن تسمية مراد عبد السلام نائبا لمحافظ البنك المركزي التونسي.
وصدر قرار التعيين بالرائد الرسمي عدد 147 بمقتضى أمر عدد 630 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ديسمبر 2024 علما وان فتحي زهير النوري يتولي حاليا منصب محافظ البنك المركزي التونسي
وينص الفصل 52 من القانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالبنك المركزي التونسي على انه يساعد المحافظ نائب محافظ يخضع لسلطته المباشرة ويكلف المحافظ نائبه بالعمل على حسن سير مصالح البنك المركزي.
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