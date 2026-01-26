تعيين منذر فلاح مديرا فنيا للدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية

أعلنت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عن تعيين منذر فلاح مديرا فنيا للدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية.

كما أفادت المؤسسة بعودة أيام قرطاج الموسيقية إلى موعدها الأصلي خلال شهر أكتوبر، وذلك حرصا منها على تثبيت مواعيد التظاهرات الثقافية الكبرى، بما يسهم في تعزيز إشعاعها وضمان انتظامها ضمن الخارطة الثقافية الوطنية والدولية، بحسب ما جاء في نص البلاغ الصادر عنها اليوم الاثنين.

ومنذر الفلاح هو مؤسس منصة GigBook وأحد المشاركين في تأسيس Wild Tunes، ويعمل على هيكلة المشهد الموسيقي التونسي وتطوير ديناميكيته. تولّى إدارة إنتاج عدد من المهرجانات الكبرى من بينها أيام قرطاج الموسيقية ومهرجان أضواء المدينة المدينة. وهو أيضا موسيقي وموزع وناشط في مجال موسيقى الجاز في تونس.

