تفعيل إجراءات العفو الجبائي بداية من يوم الخميس 2 جانفي 2025

أعلنت وزارة المالية، في بلاغ صادر عنها، الجمعة، عن تفعيل اجراءات العفو الجبائي المنصوص عليها بالفصل 74 من قانون المالية لسنة 2025، بداية من يوم الخميس 2 جانفي 2025.

ودعت كافة المطالبين بالاداء الى الاتصال بالقباضات المالية ومكاتب مراقبة الأداءات لتسوية وضعيتهم الجبائية للانتفاع بالامتيازات المتمثلة في التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو اكتتاب روزنامة دفع على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات وتسديد كامل القسط الأول منها وذلك في أجل أقصاه 30 جوان 2025.

ومن بين الامتيازات الأخرى، وفق المصدر ذاته ، التخلي عن 50 بالمائة من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2025 ومصاريف التتبع شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة، أو اكتتاب روزنامة دفع على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات وتسديد كامل القسط الأول منها وذلك في أجل أقصاه 30 جوان 2025.

كما سينتفع كافة المطالبون بالأداء، بالتخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و 82 و 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مقابل إيداع التصاريح الجبائية غير المودعة والتصاريح التصحيحية والعقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل شريطة دفع كامل أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل، وذلك ابتداء من غرة جانفي 2025 إلى غاية 20 جوان 2025.

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