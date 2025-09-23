تفعيل بروتوكول الطوارئ على كلّ سفن أسطول الصمود بعد إطلاق طائرات مسيّرة قنابل دخانية

أعلن أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة مساء اليوم الثلاثاء، أنه تمّ تفعيل بروتوكول الطوارئ على كلّ سفن الأسطول العالمي بعد أن قامت طائرات مسيّرة بالتحليق فوق الأسطول وإطلاق أربعة مقذوفات إلى حد الآن على كل من سفن: Ohwayla, Yulara, Otaria, Maria Cristina

ويتواصل حاليا طيران اثنى عشر مسيرة فوق سفينة ألما من مسافة قصيرة إلى جانب رصد مسيرات قريبة من سفن أسطول الصمود المغاربي.

من جهته أكد عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود وائل نوار أنه لم يتم تسجيل أضرار بشرية او مادية كبيرة .

