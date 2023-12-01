تفكيك خلية موالية لـ «داعش» الإرهابي كانت تخطط للسطو على شركة بالوطن القبلي

تمكّنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصّة للأمن الوطني بإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مُؤخرا بعد توفر معلومات استخباراتيّة مُؤكدة ومتابعة فنية وميدانية دقيقة من كشف وتفكيك خلية تضم 06 عناصر موالية لما يسمى بـ « تنظيم داعش » الإرهابي وإيقاف جميع عناصرها، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

وبالتحرّي معهم اعترفوا بنشاطهم عبر الفضاء الإفتراضي لفائدة التنظيم الإرهابي المذكور والتخطيط لتنفيذ عمل نوعي يستهدف إحدى الشركات المنتصبة بجهة الوطن القبلي وذلك بالسطو في إطار ما يُعرف بـ « الإحتطاب ».

كلمات البحث :الوطن القبلي;خلية;داعش