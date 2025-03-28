تفكيك شبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات بالعاصمة والاحتفاظ بعناصرها



تمكنت وحدات الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس، في عملية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بجهة الملاسين من ولاية تونس العاصمة وجاءت هذه العملية إثر تحقيقات معمقة ومتابعة ميدانية دقيقة، أسفرت عن الكشف عن عناصر الشبكة والقاء القبض على 3 أشخاص رئيسية وحجز 3 كغ (30 صفيحة) من مخدر القنب الهندي و2 وسائل تستعمل في تنقلاتهم و مبالغ مالية متأتية من عائدات الترويج.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أن هذه العملية تندرج ضمن جهودها المستمرة لمحاربة الجريمة المنظمة والحد من انتشار المخدرات، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، داعية إياهم إلى تعزيز التعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه على الرقم 71860135، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق.

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