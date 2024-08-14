تفكيك شبكة دولية تنشط في الإتجار بالآثار وحجز مخطوطات أثرية

تلقت الوحدات الإستعلاماتية للحرس الوطني معلومات دقيقة حول نشاط مجموعة من الأفراد ضمن شبكة دولية تعمل في الإتجار بالآثار بين تونس وأحد البلدان المجاورة. وتشير هذه المعلومات إلى أن المجموعة تعتزم تهريب وبيع مجموعة من المخطوطات الأثرية بولاية صفاقس.

فقامت الإدارة الفرعية للاستعلام بالعوينة بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بجبنيانة بعملية أمنية دقيقة شملت جمع المعلومات ومراقبة تحركات الشبكة وتحديد الوسائل المستخدمة.

وبتاريخ 13 أوت 2024، تم نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على 6 أفراد، من بينهم عنصر أجنبي، وحجز 5 مخطوطات أثرية تحتوي على 22 صفحة، بالإضافة إلى وسيلة نقل استُغلت في عملية التهريب.

وبمراجعة النيابة العمومية بصفاقس، تم الإذن بالاحتفاظ بجميع أفراد المجموعة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

هذا ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ على الرقم : 71860135

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