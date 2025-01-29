تفكيك شبكة لترويج المخدرات بالعاصمة والقبض على مغني راب مشهور



تمكن فريق عمل مشترك بين الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالإدارة الفرعية للأبحاث والإدارة الفرعية للاستعلام للحرس الوطني بالعوينة في تفكيك شبكة مختصة في ترويج واستهلاك المواد المخدرة بجهة حي ابن خلدون، تونس العاصمة، وفق بلاغ صادر اليوم عن الادارة العامة للحرس الوطني.

وأسفرت العملية عن حجز كمية هامة من مادة القنب الهندي، ومبلغ مالي هام بالعملة التونسية، وسيارتين تُستغلان في النشاط الإجرامي. وبمزيد تعميق التحريات والمعاينات الفنية، تم التعرف على العنصر الرئيسي للشبكة، حيث تبين أنه مغني راب مشهور.

وتمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالعوينة من إلقاء القبض عليه رفقة أحد أقربائه، مع حجز مواد مخدرة، سيارات فاخرة، دراجات نارية كبيرة الحجم، ومبالغ مالية هامة. وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، وباقي أفراد الوفاق الإجرامي، وفق ذات المصدر.

كلمات البحث :شبكة;مخدرات;مغني راب