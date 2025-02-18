تفكيك شبكة لترويج المخدرات في قبلي وحجز 14 صفيحة من مخدر القنب الهندي

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة الجهوية للأمن الوطني بقبلي من الكشف عن شبكة تنشط في ترويج المخدرات وذلك إثر القبض على شخصين في مناسبة أولى ينشطان في ذات المجال أحدهما محل 17 منشور تفتيش ثم نفرين آخرين في مناسبة ثانية، أين عُثر بمنزل أحد الأخيرين بعد التنسيق مع النيابة العمومية على مبلغ مالي قدر 5500 دينار وعدد 14 صفيحة من مخدر #القنب_الهندي وميزان إلكتروني.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة.

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