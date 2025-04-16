تفكيك شبكة لتنظيم عمليات الإبحار خلسة بصفاقس والقبض على أحد عناصرها

كنت وحدات منطقة الحرس الوطني بجبنيانة إقليم صفاقس، من الكشف عن شبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار خلسة، وإلقاء القبض على أحد عناصرها، يحمل جنسية أجنبية من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأفادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ نشرته اليوم الاربعاء، بأن النيابة العمومية أذنت بعد مراجعتها بالإحتفاظ بالعنصر الموقوف واتخاذ ما يتعين في شأنه.

ودعت المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أية معلومات تتعلق بالأشخاص أو الشبكات التي تتاجر بالأشخاص على الرقم 71860135.

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