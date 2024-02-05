تفكيك شبكة متكونة من الأشقاء الثلاثة والزوجة والأم تُروّج المخدرات

اخر تحديث : 05/02/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

حجز مخدرات

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لـمصلحة فرق مكافحة المخدرات بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني من تفكيك شبكة متكونة من الشقيقين والزوجة ينشطون في مجال ترويج الأقراص المخدرة نوع « اكستازي » بجهة حي هلال بالعاصمة تونس ويستعين بالشقيقة والوالدة في عملية تخزين الأقراص المخدرة.
وأمكن حجز:
1150 قرص مخدر نوع اكستازي.
مبلغ مالي قدره 1720 دينار.
علبة غاز مشل للحركة.
07 أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام.
حجز 03 قطع مصوغ و ساعة يدوية فاخرة.
حجز دفتر ادخار يتضمن مبلغ 2030 دينار من عائدات عملية الترويج.
وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أذنت بالاحتفاظ بجميع ذوي الشبهة من أجل « جرائم المخدرات » والأبحاث متواصلة.


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