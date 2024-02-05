تفكيك شبكة متكونة من الأشقاء الثلاثة والزوجة والأم تُروّج المخدرات

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التضامن : تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات أفادت وزارة الداخلية في بلاغ صدر، اليوم السبت ، ان فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الو ...