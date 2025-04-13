تفكيك شبكة مختصة في بيع أجهزة غش إلكترونية للامتحانات الوطنية

نجحت دورية مشتركة تابعة لكل من وحدات منطقة الحرس الوطني بتونس ووحدة مركزية تابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث، في تفكيك شبكة تنشط في مجال بيع أجهزة الاتصالات الإلكترونية المستغلة في عمليات الغش خلال الإمتحانات الوطنية، وفق بلاغ صادر مساء السبت عن الادارة العامة للحرس الوطني

وقد أسفرت العملية، التي نفذت بكل من جهتي خزندار وباب بحر، عن إيقاف عنصرين من أفراد الشبكة، أحدهما يحمل جنسية أجنبية.

وتم خلال العملية حجز 76 جهاز اتصال إلكتروني متطور من نوع « VIP PRO MAX »، و16 سماعة أذن، و1020 بطارية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة التونسية والأجنبية.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بـالاحتفاظ بهما من أجل « مسك أشياء مجهولة المصدر »، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واكدت الإدارة العامة التزامها بمواصلة التصدي لكل مظاهر الغش والفساد، وضمان حسن سير الامتحانات في إطار من الشفافية والمساواة وتدعو المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن كل ما يثير الشبهة أو يمكن أن يهدد نزاهة سير الامتحانات الوطنية على الرقم 71860135.

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