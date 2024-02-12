تفكيك وفاق إجرامي يقوم بتحويل المكالمات الدولية إلى مكالمات محلية دون ترك أثر

تمكّنت الوحدات المركزية بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطنـي بالعوينة من تفكيك وفاق ينشط ضمن شبكات دوليّة مختصة في تحويل المكالمات الدّوليّة إلى مكالمات محلّية من خلال إستخدام وسائل وأجهزة فنيّة، قصد إعتراض بيانات إتصال موجّهة إلى العموم عبر نظام معلومات إفتراضي، وإلحاق أضرار ماديّة جسيمة بمشغلي الإتصالات المحليين.

وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها، أنه بختم الأبحاث تم الإحتفاظ بمجموعة من المشتبه بهم وحجز 02 أجهزة « Sim Box » وأجهزة إلكترونيّة أخرى و4 سيارات رباعيّة الدفع و6790 شريحة نداء وعدد 850 بطاقة شحن هاتف جوال ومبلغ مالي قدره 13 ألف و500 دينار عملة تونسيّة.

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