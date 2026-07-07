تقرير البنك المركزي 2025: نفقات الدراسة في الخارج ترتفع الى 658 مليون دينار

كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30 بالمائة خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، لتبلغ 658 مليون دينار، مقابل 507,3 مليون دينار سنة 2024.

وأوضح التقرير، الذي تسلّمه رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله أمس الاثنين 6 جويلية 2026 محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، أن الزيادة المسجلة في هذه النفقات، إلى جانب تكاليف الحج والعمرة، كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع إجمالي نفقات الأسفار لأغراض شخصية إلى 2,993 مليار دينار خلال سنة 2025، مقابل 2,779 مليار دينار في السنة السابقة.

ويزاول أكثر من 30 ألف طالب تونسي دراستهم بالخارج، وتعد فرنسا الوجهة الرئيسية لهم، تليها ألمانيا التي استقبلت خلال سنة 2024 نحو 7 آلاف طالب تونسي، لتصبح بذلك الوجهة الثانية المفضلة للطلبة التونسيين بعد فرنسا.

وبيّن التقرير أن ميزان الخدمات التعليمية سجل عجزا بقيمة 494,7 مليون دينار خلال سنة 2025، مقارنة بعجز بلغ 327,1 مليون دينار سنة 2024، بما يعكس اتساع الفجوة بين المداخيل والنفقات المرتبطة بالتعليم بالخارج.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي أصدر، في 5 سبتمبر 2025، المنشور عدد 10 لسنة 2025، الذي تضمن مراجعة شروط وإجراءات التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية خارج تونس، مع الترفيع في المنحة الشهرية للطلبة من 3000 إلى 4000 دينار، ومنحة الاستقرار من 4000 إلى 6000 دينار، إلى جانب توسيع نطاق الانتفاع بهذه التحويلات ليشمل التربصات الأكاديمية بالخارج.

وكان رئيس الجمهورية قد اطّلع، خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي، على نتائج مشاركة تونس كضيف شرف في الدورة السنوية للكونغرس المالي لبنك روسيا، كما جدّد التأكيد على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية أن تنعكس المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية على الحياة اليومية للمواطنين في مختلف جهات البلاد.

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