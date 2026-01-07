تقلّبات جويّة/فرنسا: تأثر رحلات الخطوط التونسيّة إلى مطارات باريس

في ظل التقلّبات الجويّة الهامّة، الأربعاء، في عدة دول أوروبية، خاصة فرنسا حيث من المتوقع هبوب عواصف ثلجية شديدة، توقعت الخطوط التونسيّة حدوث اضطرابات على حركة الملاحة في مطاري باريس/أورلي (ORY) وباريس/شارل ديغول (CDG).

وبحسب الناقلة الوطنية فقد قررت السلطات الفرنسية، تبعا لهذه الوضعية، التقليص ما بين 25 بالمائة و40 بالمائة من برنامج الرحلات في المطارات الباريسية، خاصة في مطار باريس/أورلي ومطار باريس-شارل ديغول، وهو ما قد يؤثر على بعض رحلات الخطوط التونسية من وإلى منطقة باريس نتيجة هذه الظروف الاستثنائية.

ودعت الناقلة الوطنية المسافرين إلى الإطلاع بشكل متواصل على توقيت السفرات وأي عمليّة تحيين واعتماد المعلومات الرسمية الصادرة عن الناقلة.

كما دعت المسافرين للحصول على مزيد من المعلومات، إلى الاتصال بمركز النداء على الأرقام التالية:

/من تونس 77 77 10 81

/فرنسا ‎+33 1 85 15 07 81

