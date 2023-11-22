تقلّبات جويّة: وزارة الفلاحة تدعو إلى توخّي الحذر

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، المواطنين والفلاحين، بتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللاّزمة وعدم الاقتراب من كل المنشآت المائيّة على غرار السّدود والبحيرات الجبليّة ومجاري الأودية، وذلك تبعا لتوقعات الرصد الجوّي بشأن ظهور تقلّبات جويّة غدا، الخميس.

كما أوصت وزارة الفلاحة، البحارة بعدم المجازفة والإبحار وأخذ الاحتياطات اللاّزمة إلى غاية تحسّن الأوضاع الجويّة.

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