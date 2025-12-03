تكريم التّونسي رضا مامي بمناسبة انضمامه للأكاديمية المكسيكية للتاريخ والجغرافيا

شهدت العاصمة المكسيكية الجمعة الماضي تكريم الأستاذ الجامعي المختص في اللغة الإسبانية الكاتب والشاعر والمترجم التونسي الدكتور رضا مامي بمناسبة انضمامه للأكاديمية المكسيكية للتاريخ والجغرافيا.

ويُمثّل هذا التتويج اعترافًا أكاديميًا دوليًا بمسيرة الدكتور مامي وبأعماله في مجالات الأدب المقارن والترجمة والدراسات الثقافية، كما يعزز حضور الجامعة التونسية والباحثين التونسيين في أبرز المؤسسات الجامعية العالمية.

ولدى تكريمه، أكد الدكتور رضا مامي أستاذ اللغة الإسبانية بجامعة منوبة، في كلمة بالمناسبة أنّ هذا التكريم يتجاوز شخصه ليشمل الجامعة التونسية وكل الباحثين فيها، مشيرا إلى أنه يعتبر هذا الانضمام جسرا للتلاقي بين الثقافة العربية والتراث الإسباني واللاتيني وفرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي.

ورضا مامي أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة اختصاص آداب إسبانية، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كومبولتنسي الإسبانية، وهو رئيس ومؤسس الجمعية التونسية لدارسي اللغة والآداب الاسبانية، ورئيس ومؤسس الجمعية العربية للمهتمين بالعالم الناطق بالإسبانية.

كلمات البحث :أكاديمية;تكريم;رضا مامي