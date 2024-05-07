تكريم الرّائد أحلام الدّوزي بجائزة الرّيادة الأمميّة لسنة 2024

تم خلال حفل انتظم اليوم الثلاثاء بمقر منظمة الأمم المتّحدة بنيويورك، تكريم الرائد بالمؤسسة العسكريّة التونسية أحلام الدّوزي، بمنحها جائزة الرّيادة الأمميّة « Trailblazer » كأفضل عنصر نسائي في مجال العدالة والإصلاح لسنة 2024.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ لها بالمناسبة، عن اعتزازها وفخرها باسناد هذه الجائزة للرائد أحلام الدّوزي، الملحقة منذ ماي 2021 ببعثة الأمم المتّحدة لتحقيق الاستقرار بجمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّة MONUSCO.

وأكدت أن تتويج تونسيّة بهذه الجائزة المرموقة، ضمن قائمة نهائيّة رشّحت لها 100 امرأة ببعثات السلام الأمميّة، يعتبر دليلا متجدّداً على الثقة العالية التي تحظى بها الإطارات العسكريّة والأمنيّة والعدليّة الوطنيّة ضمن البعثات الأمميّة للسّلام، واعترافا بمساهماتها القيمة في معاضدة الجهود الدّوليّة لصون وتعزيز السّلم والأمن الدّوليّين، خاصّة في قارّتنا الإفريقيّة.

وبينت وزارة الخارجية، أن هذه الجائزة تسندة إلى العناصر النّسائية من الدّول الأعضاء المُساهمة بقوّات في عمليات حفظ السلام الأممية، واللّاتي قدّْن مساهمات إستثنائيّة وبذلْن مجهودات قيّمة لدى اضطلاعهنّ بعهدتهنّ، وساهمن في كسر الصّور النمطية السّائدة التي تكرّس التمييز القائم على النوع الاجتماعي وتعيق مشاركة النساء في عمليات السلام الأمميّة.

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