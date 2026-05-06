تكريم المتفوّقين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم

أشرف وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي، يوم الثلاثاء 05 ماي 2026 بمقرّ الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، على حفل تكريم المتفوّقين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده، « دورة فضيلة الشيخ أحمد الحارس اللملومي » حيث تولى توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على المتفوّقين صحبة الشّيخ محمد مشفر رئيس الرابطة .

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، توجّه الوزير بالشكر للمشائخ وللمؤطرين الذين سهروا على إنجاح هذه المسابقة الوطنية، مؤكداً التزام الوزارة بدعم أنشطة الرابطة الرامية إلى نشر قيم الخير في المجتمع.

وأكد وزير الشؤون الدّينية أن العناية بالقرآن الكريم تلاوةً وتفسيراً وتجويداً يمثّل ركيزة أساسية في سياسة الدولة التونسية، وتهدف إلى تحصين الهوية الوطنية وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال المستمدّة من القرآن الكريم.

وبمناسبة تواجده في مقرّ الرابطة، عقد الوزير جلسة مع أعضاء الهيئة المديرة الجديدة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، حيث أثنى على روح المسؤولية والانضباط للمنتمين إليها ولكلّ هياكلها الجهويّة ، ودعاهم إلى مزيد تكثيف جهودهم الرامية إلى تخريج أجيال من حفظة كتاب الله العزيز القادرين على تسيير بيوت الله ونشر التربية والأخلاق والكلمة الطيّبة وتحصين المجتمع من كل أشكال الانغلاق أو التفسّخ .

وأعرب الوزير عن إعجابه بمنهج القائمين على الرابطة في تشجيع الحفظة على تمسكهم بمواصلة تعليمهم في مختلف المراحل وفي جميع الاختصاصات الجامعية بما أهّل العديد منهم من ولوج كبرى الجامعات العالمية وبما يجعلهم نموذجا يحتذى.

كما ثمّن الوزير التعاون المثمر بين الرابطة و بين وزارة الشؤون الدّينية في مجالات عديدة، ومن ضمنها مجال الإعلام الدّيني مشيرا إلى البرامج الناجحة المنجزة خلال شهر رمضان المعظم ومُتطلعا إلى مزيد تعزيز العمل المشترك بما يسهم في بناء إنسان تونسي متوازن ومعتزّ يانتمائه لوطنه.

من جهته تحدّث الشيخ محمّد مشفر عن تاريخ الرابطة الوطنية للقرآن الكريم والتزامها بمنهج الوزارة وسياسات الدّولة التونسية ومحافظتها على السّند التونسي وحرصها على الوسطية والاعتدال فكرا وسلوكا.

