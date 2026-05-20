تكريم المُتوّجة من التكوين المهني في المسابقة الدولية لكبار الطباخّين من الشباب بروسيا

أشرف رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 بمقر الوزارة على تكريم المُتكونة مرام رزقي المُتوجة في المسابقة الدولية Young Chefs International التي انتظمت بروسيا من 13 إلى 15 ماي 2026.

وحضر موكب التكريم والدة المتكونة، وجيهان قازة المكلفة بتسيير الديوان، وعدد من المديرين العاميين للهياكل تحت إشراف الوزارة وعدد من إطارات الوزارة وممثلين عن وكالة التكوين في مهن السياحة والغرفة الوطنية للهياكل الخاصة للتكوين المهني والجهة المنظمة للمسابقة.

وأكّد د رياض شوّد بالمناسبة على أنّ شباب قطاع التكوين المهني يرفعون الراية الوطنية عاليا في كلّ التّظاهرات والمحافل الوطنية والدولية الكبرى إذ ٰيعكس هذا التتويج صورة مشرّفة للقطاع يُثبت السّمعة الممتازة لكفاءات وخريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني.

وأوصى الوزير بما يلي :

-تأمين الإحاطة والمرافقة لمتكوّني وخرّيجي المنظومة الوطنيّة للتّكوين المهني لرسم مسار مهني متميز

-ترسيخ ثقافة تثمين المكتسبات والتعريف بالنّجاحات

-مزيد تفعيل المقاربة التشاركية مع كل مكوّنات المنظومة الوطنية العمومية والخاصّة للتكوين المهني.

هذا وأكّد الحضور على أهمية إستثمار هذه التتويجات الوطنية والدوليّة في مجال التكوين المهني لتطوير القطاع والمحافظة على قدرته التشغيلية العالية 2026.

