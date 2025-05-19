تكنولوجيا: تونس تحتضن صالون « بيغتاك أفريكا » من 9 إلى 11 سبتمبر 2025

تنتظم الدورة الثانية من الصالون الإفريقي للتكنولوجيا، والذكاء الإصطناعي والمؤسّسات الناشئة، « بيغتاك أفريكا »، من 9 وحتّى 11 سبتمبر 2025، بقصر المعارض بالكرم، بتونس.

ويعد « بيغتاك أفريكا » موعد رقمي مهم في إفريقيا، إذ تجمع التظاهرة المؤسّسات الناشئة والمستثمرين والمؤسسات والهياكل العمومية والخبراء الدوليين، بغاية تسريع التنمية التكنولوجية في القارّة.

ويهدف الصالون إلى موقعة أفريقيا كمجمع تكنولوجي عالمي وربط الأنظمة التكنولوجية الإفريقية بالفرص المطروحة على المستوى الدولي.

ويسعى منظمو التظاهرة إلى تشبيك الكفاءات والتكنولوجيات والفرص لتفعيل الأنظمة الرقمية الإفريقية وتسريع التحوّل الرقمي والإستثمار وتحفيز التجديد عبر استكشاف مختلف التوجهات واعتماد التكنولوجيات الحديثة.

كلمات البحث :بيغتاك أفريكا;تكنولوجيا;تونس