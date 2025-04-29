تمديد استثنائي في توقيت معرض تونس الدولي للكتاب

اخر تحديث : 29/04/2025
من قبل | نشرت في : تونس,ثقافة و إعلام

تمديد استثنائي في توقيت معرض تونس الدولي للكتاب

أعلنت إدارة معرض تونس الدولي للكتاب في بلاغ صادر عنها مساء البوم الثلاثاء، أن المعرض سيفتح أبوابه للعموم بصفة استثنائية غدا الأربعاء 30 أفريل والخميس 1 ماي 2025، إلى غاية الساعة الثامنة مساءً، بدلًا من التوقيت المعتاد.

ويأتي هذا القرار في إطار تمكين أكبر عدد ممكن من عشاق المطالعة والمهتمين بالشأن الثقافي من زيارة المعرض تزامنا مع عطلة اليوم العالمي لعيد العمال الموافق ل 1 ماي من كل عام.


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