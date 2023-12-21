تمديد الاحتفاظ بالموقوفين في قضية ما يعرف بـ «التآمر على أمن الدولة»

أعلنت المحامية دليلة مصدق بن مبارك في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك اليوم الخميس، عن صدور قرار بالتمديد في الايقاف لمدة 4 أشهر ضد كل الموقوفين فيما يعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة » .

وفي تعليقها على القرار، كتبت دليلة مصدق: « لم يعد لدي ما اقوله سوى انكم حتما ستدفعون جميعكم ثمن الظلم والقهر يوما ما ».

وكان قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، قد أصدر في أوت الماضي، قرارا بتمديد سجن 6 معارضين لمدة 4 أشهر أخرى، على ذمة التحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة، وهم جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي.

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