تمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة

صدر اليوم الجمعة 5 جوان 2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 89 لسنة 2026 مؤرخ في 4 جوان 2026، يتعلق بتمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة.

وينص الأمر على تمديد نشر هذه الوحدة في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (MINUSCA) لمدة سنة إضافية ابتداء من 1 جويلية 2026.

تجدر الإشارة إلى أنه تم نشر عسكريّة للنقل الجوي قوامها 75 عسكريا في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (MINUSCA) بمقتضى الأمر عدد 440 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جويلية 2024.

وتمّ تكليف هذه الوحدة بمهام النقل الجوي للأفراد والمعدات في إطار ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتم تحديد مدة عملها بسنة واحدة قابلة للتجديد ابتداء من 1 جويلية 2024.

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