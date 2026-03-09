تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين تُطالب بالإفراج الفوري عن غسان هنشيري وعن جميع الموقوفين

عبّرت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في بيان لها أمس الأحد، عن إدانتها الشديدة للإيقافات التي شملت مؤخرا أعضاء من هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي وآخرها غسان هنشيري، مؤكدة أنها خطوة جديدة تندرج ضمن مسار متواصل من الهرسلة الأمنية والتتبعات القضائية التي تستهدف المناضلين والناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية في تونس.

كما استنكرت التنسيقية ما أسمته « رضوخ تونس للعربدة الأمريكية وهو ما تجلت ملامحه بوضوح في بيان وزارة الخارجية الأخير الذي تغاضى بشكل فاضح عن إدانة العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران، في موقف يعكس حالة الانسجام مع السياسات الإمبريالية التي تعمل على إخضاع المنطقة ووأد كل صوت مقاوم » ، وفق نص البيان.

وشددت التنسيقية على أن تجريم العمل المناصر لفلسطين ومحاولة ضرب المبادرات الشعبية والإسنادية الهادفة إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة لن ينجح في كسر إرادة المناضلين ولا في إخماد جذوة التضامن الشعبي العميق مع الشعب الفلسطيني.

وطالبت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن غسان هنشيري وعن جميع الموقوفين على خلفية نشاطهم المناصر لفلسطين، داعية إلى إيقاف كل التتبعات القضائية والأمنية المسلطة على الناشطين في هذا الملف.

كما أكدت التنسيقية أنّ القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية في وجدان شعبنا، وأن كل محاولات الترهيب والتجريم لن تثني الأحرار عن مواصلة النضال إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى وقف الإبادة في غزة وتحرير فلسطين

كلمات البحث :تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين;غسان هنشيري;موقوفين