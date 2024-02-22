تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين تعلن الدخول في إعتصام بمقر الحزب الجمهوري

أعلنت « تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين » المضربين عن الطعام في بلاغ لها، أنهم قرروا الدخول في إعتصام يوميّ الجمعة والسبت 23 و24 فيفري 2024 (انطلاقا من الغد) بمقر الحزب الجمهوري، ليختتم يوم الأحد 25 فيفري 2024 بمسيرة على السّاعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة مية الجريبي قبالة مقر الحزب الجمهوري في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، لتختتم بتجمع عام أمام المسرح البلدي .

وسينطق الإعتصام يوم الجمعة 23 فيفري 2024 على الساعة السادسة مساء بتقديم عائلات المعتقلين لشهادات عن معاناتهم اليومية مع الزيارات للسجن والقفة للمعتقلين طيلة 365 يوم.

وسيتم يوم السبت 24 فيفري 2024 استقبال الوفود التضامنية بمقر الاعتصام انطلاقا من العاشرة صباحا، ثم تنظيم حلقة نقاش انطلاقا من الرابعة مساء للاستماع لشهادات المتهمين في نفس قضية المعتقلين المضربين عن الطعام والذين هم في حالة سراح.

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