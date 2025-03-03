تنس: أنس جابر تتقدم إلى المركز 32 عالميا

تقدمت التونسية أنس جابر مرتبة واحدة في التصنيف الاسبوعي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين 3 مارس 2025 لتصبح في المركز الثالث والثلاثين عالميا.

ويعود اخر ظهور لأنس جابر على ملاعب الكرة الصفراء في بطولة دبي المفتوحة التي خرجت خلالها منذ الدور الأول في 17 فيفري الماضي.

وستكون المحطة القادمة لأنس جابر مشاركتها في بطولة انديان ويلز الأمريكية للماسترز ذات 1000 نقطة المقررة من 5 إلى 16 مارس الجاري.

ولم يطرأ اي تعديل على المراكز الخمسة الأولى في التصنيف العالمي الجديد اذ بقيت البيلاروسية ارينا سابالينكا متصدرة متبوعة بالبولونية ايغا شفيونتيك والثلاثي الامريكي كوكو غوف وجيسيكا بيغولا وماديسون كيس.

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