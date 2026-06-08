تنصيب المكلف العام بنزاعات الدولة

أشرف وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية صباح اليوم الإثنين 08 جوان 2026، بالمقرّ الجديد لمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، على موكب تم خلاله تنصيب المستشار مقرر عام صالح بن عمر كمكلّف عام بنزاعات الدولة، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

وأكد الوزير بهذه المناسبة على أهمية مؤسسة المكلف العام باعتبارها محامي الدّولة، كما ثمّن دورها المحوري في الحفاظ على حقوق الدولة التونسية ومصالحها، مبرزا حرص الوزارة على دعمها لوجستيا وبشريا، كالعمل على مزيد تحسين الظروف المهنية لمنتسبيها.

وبهذه المناسبة اطلع الوزير على سير العمل بمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدّولة، داعيا جميع الإطارات من مستشارين مقررين وإداريين إلى مزيد بذل الجهد للارتقاء بالمؤسسة وضمان الحفاظ على حقوق الدولة.

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