تنصيب رئيسة مديرة عامة جديدة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني

أشرفت سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان صباح اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، على تنصيب سندس كريم الباجي رئيسة مديرة عامة جديدة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني، وذلك بحضور الرئيس المدير العام السابق لوكالة التهذيب والتجديد العمراني أحمد عزّ الدين والمدير العام للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات سامي خي وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من إطارات الوكالة.

وفي كلمتها توجهت الوزيرة بالشكر إلى كافة أعضاء مجلس الإدارة وكافة موظفي وكالة التهذيب والتجديد العمراني على المجهودات المبذولة كل من موقعه وأوصت بمزيد العمل لتطوير عملها باعتبار دورها المحوري في تحسين ظروف عيش المواطنين بالأحياء السكنية في مختلف الولايات.

وسندس كريم الباجي هي مهندسة عامة متخرجة من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وتقلّدت سابقا العديد من المسؤوليات آخرها مديرة عامة لوحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان.

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