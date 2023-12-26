تنطلق اليوم: اللجنة المشتركة التونسية السعودية تبحث تعزيز التعاون الثنائي

تنعقد في العاصمة تونس اليوم الثلاثاء، أعمال اللجنة المشتركة التونسية السعودية في دورتها الحادية عشرة، على مدى يومين، لتدارس السبل والآليات الكفيلة بالرقي بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الإقتصادية.

وتشهد أعمال اللجنة، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى إثراء للإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية وتوسيع مجالاته. وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط إن اجتماعات اللجنة المشتركة تمثل محطة هامة لتوثيق روابط الاخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، لاسيما في ظل الظروف العالمية والإقليمية المتقلبة وما تتسم به من متغيرات متسارعة وتحديات على جميع الأصعدة.

وأشارت إلى أنه على هامش اللجنة ستتولى الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديرى ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف الإشراف على فعاليات منتدى الاعمال المزمع انعقاده يوم 27 ديسمبر بتنظيم من مجلس الأعمال المشترك التونسي السعودي وبالتعاون بين كل من منظمة الأعراف والهيئة التونسية للإستثمار ووكالة النهوض بالأستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات.

وقالت إن المنتدى سيكون مناسبة لأصحاب الأعمال والفاعلين الإقتصاديين من البلدين للبحث في فرص تعزيز الإستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة، وتدارس آفاق وامكانيات بناء شراكات مثمرة في اتجاه الأسواق الإقليمية الواعدة، لاسيما الفضاء الأفريقي.

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