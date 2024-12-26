تنظيم التمرين السيبرني الرّابع بتونس في إطار مبادرة 5 زائد 5 دفاع

نظمت وكالة الإستخبارات والأمن للدفاع من 2 إلى 4 ديسمبر 2024، النسخة الرابعة من التمرين السيبرني في إطار المبادرة 5+5 دفاع تحت عنوان Cyber Resilience Improvement by Security Exercise .

ويهدف هذا التّمرين الذي شارك فيه عسكريون من الجزائر وإيطاليا وفرنسا وليبيا وموريطانيا والبرتغال وتونس، إلى تطوير وتحسين المرونة السيبرنية من خلال تمارين الأمن السيبرني وذلك لبناء القدرات في مجال الدفاع السيبرني.

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