تنظيم بعثة اقتصادية إلى مدغشقر خلال فيفري 2026

سيتم تنظيم بعثة اقتصادية إلى أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر، من 4 إلى 6 فيفري 2026، لفائدة المؤسسات التونسية الراغبة في تعزيز حضورها في إفريقيا والمحيط الهندي

وتهدف هذه البعثة، التي ستنتظم ببادرة من غرفة التجارة والصناعة التونسية المدغشقرية ومجلس الأعمال التونسي الإفريقي، إلى توفير إطار مميز للقاءات بين المؤسسات التونسية والفاعلين الإقتصاديين في مدغشقر.

كما تطمح البعثة، وفق بلاغ صادر عن الغرفة، إلى تطوير شراكات عملية ومستديمة تعود بالنفع المتبادل.

وستشكل هذه البعثة « منصّة استراتيجية غير مسبوقة »، لفتح آفاق نمو جديدة أمام المؤسسات في كلا البلدين.

وستوفر البعثة، من خلال جمع صناع القرار والمستثمرين والفاعلين القطاعيين، مناخا ملائما لتحديد شركاء فاعلين وهيكلة صفقات وتطوير مشاريع عالية الإمكانات في السوقين المدغشقرية والتونسية.

ويتضمن برنامج البعثة لقاءات ثنائية موجهة ولقاءات مؤسساتية وزيارات قطاعية.

وتطمح هذه البعثة الإقتصادية، عبر ضمّها لصناع قرار ومستثمرين وفاعلين في مختلف القطاعات، إلى فتح مسارات نمو جديدة أمام المؤسسات في البلدين.

