تنفيذ بطاقة الجلب ضد سنية الدهماني والاحتفاظ بالزغيدي وبسيس مدة 48 ساعة

أعلن الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه تم مساء السبت، تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق الأول بابتدائية تونس ضد سنية الدهماني.

وأكّد زيتونة مساء السبت أنه « يهم النيابة العمومية أن توضّح بأنّ الأمنيين المكلفين بتنفيذ بطاقة الجلب تولّوا تطبيقها احتراما لمضمونها وانفاذها على أرض الواقع لحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية » حسب قوله، مؤكدا في الآن نفسه على « احترام كافة الاجراءات القانونية ».

و لفت زيتونة إلى أن التتبعات المثارة ضد الدهماني والتي قال إنها كانت بـ »حالة فرار » لا علاقة لها بممارستها لمهنة المحاماة ».

من جهة أخرى، أوضح زيتونة أن برهان بسيس ومراد الزغيدي هما بصدد البحث حاليا لدى إحدى الفرق الوطنية تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤكدا انه سيتم الإعلام بمٱلات الأبحاث والمستجدات في شأنهما لاحقا .

يشار إلى أنه تم مساء أمس تنفيذ بطاقة الجلب القضائية الصادرة ضد المحامية سنية الدهماني واقتيادها من اعتصام دار المحامي .

كما كشفت مصادر إعلامية متطابقة اليوم الأحد، أن النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بالإعلامي برهان بسيّس والصحفي مراد الزغيدي لمدة 48 ساعة بعد سماع دام حوالي خمسة ساعات بمقر فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني.

وتمحورت الأبحاث مع الزغيدي حول تحاليله السياسية و الإجتماعية بالاضافة إلى تدوينة على صفحته بالفايسبوك تضامن فيها مع الصحفي محمد بوغلاب .

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