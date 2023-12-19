تنقيح مرسوم الصلح الجزائي والفصل 96 من المجلة الجزائية محور جلسة عمل باشراف رئيس الدولة

عقد رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، جلسة عمل مع أحمد الحشاني ، رئيس الحكومة ، ومع ليلى جفال ، وزيرة العدل وسهام بوغديري نميصة، وزيرة المالية.

وتم التعرض خلال هذا الاجتماع إلى مشروعي قانونين اولهما يتصل بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، والثاني بالفصل 96 من المجلة الجزائية، اللذين سيتم عرضهما على مجلس الوزراء للتداول فيهما قبل احالتهما إلى مجلس نواب الشعب.

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