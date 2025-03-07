تنمية المناطق الحدودية بين تونس والجزائر محور مكالمة هاتفية بين رئيس الحكومة ونظيره الجزائري

جرت ظهر اليوم الخميس 6 مارس 2025، مكالمة هاتفية بين الوزير الأوّل الجزائري نذير العرباوي ورئيس الحكومة كمال المدّوري، وكانت هذه المكالمة مناسبة لتبادل التّهاني بحلول شهر رمضان المبارك وفرصة جدّد فيها الجانبان ارتياحهما لمستوى العلاقات الأخويّة المتميّزة وسبل وآفاق تطوير وتعزيز التّعاون والشراكة القائمة بين الجانبين تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين الرّئيس قيس سعيّد والرّئيس عبد المجيد تبون.

كما مثّلت هذه المكالمة فرصة للتأكيد مجدّدا على العزم الثّابت المشترك لمزيد توثيق أواصر التّعاون والتّكامل بين البلدين في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى تطلّعات الشعبين الشقيقين استنادا إلى ما تقوم عليه من قيم الأخوّة والتّضامن والتّوافق التام والتكامل إزاء التحديّات والرهانات المشتركة.

كما تمّ التطرق بصفة خاصّة إلى موضوع تنمية المناطق الحدوديّة وسبل التكامل وتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين لمزيد تطويرها ومواجهة التّحديات المشتركة ضمن أطر التّعاون الثنائي بين البلدين.

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