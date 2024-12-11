توزر: بلدية تمغزة تتحصل على جائزة أنظف بلدية لسنة 2024

تحصلت بلدية تمغزة من ولاية توزر على جائزة أنظف بلدية على المستوى الوطني لسنة 2024، وفق كاتب عام والمكلف بتسيير البلدية خليل عفصي.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذه الجائزة الوطنية تأتي لجهود المجموعة المبذولة في مجال النظافة والحفاظ على البيئة، وفي إطار منشور وزير الداخلية عدد 5 بتاريخ 30 أفريل 2024، الذي يدعو الولاة إلى ترشيح البلديات الأنظف، وهي تشمل تقييم مجهود البلدية في عدة مجالات منها النظافة والجمالية الحضرية للمدينة والمراقبة الصحية والتحسيس والإعلام والتواصل، ليقع تقييم عمل بلدية تمغزة بعد ذلك من طرف لجنة معينة للغرض.

وقال غن مجهود بلدية تمغزة، يعتمد بشكل أساسي على إمكانياتها الذاتية بمعاضدة بعض الإدارات على غرار المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية للتجهيز والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والمجتمع المدني والسكان، لمساهمتهم في الحفاظ على نظافة المدينة وجماليتها.

ولفت إلى أن البلدية تعتمد بدرجة أولى على عمليات الرفع اليومي، ولا تلتجأ إلى حملات النظافة إلا في حالات نادرة، حيث نجحت في القضاء على النقاط السوداء، كما غطت كامل المنطقة البلدية بالحاويات والاعتماد على فريق عمل يومي.

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