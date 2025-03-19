توزر: عمليات استكشاف الجراد الصحراوي تثبت عدم وصوله إلى الجهة

تتواصل منذ مطلع الأسبوع الجاري، عمليات رصد واستكشاف الجراد الصحراوي في ولاية توزر، وخاصة على كامل الشريط الصحراوي، من طرف اللجنة الجهوية لليقظة ومكافحة الجراد المكوّنة من ممثلي مختلف المصالح وخاصة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.

وأثبتت عمليات الاستكشاف عدم دخول الجراد الصحراوي إلى الجهة حتى الآن، وفق ما ذكره لوكالة « وات » المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتوزر بلقاسم عمار، مؤكدا أن الاستعدادات متواصلة للمكافحة والوقاية من الجراد، حيث تم الشروع في تنفيذ دورات تكوينية لفائدة أعوان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وأعوان البلديات.

كما تم التزود بكمية من المبيد للقضاء على هذه الحشرة ووضعه على ذمة الأعوان لاستعماله في حال تسجيل دخول أعداد من الجراد، مع التأكيد أن مختلف الأنشطة المنفذة هي أنشطة استباقية احتياطية بعد دخول أعداد من الجراد إلى ولايات الجنوب الشرقي قادمة من ليبيا.

كلمات البحث :الجراد الصحراوي;توزر